2022-03-05 – 2022-03-05

Pour les enfants : Atelier de fabrication de sablés et cuisson au four à pain de l'abbaye. Atelier de fabrication de sablés en laine feutrée, avec l'association Sarthelaine. Atelier enfant : 1h environ. 2.00 €/enfant et par atelier. Pour les parents : Atelier d'inititation à la laine feutrée. 2h à 3h. 30.00 €. Inscriptions obligatoires au 06.41.82.50.93 ou amis.abbaye.tuffe@orange.fr

