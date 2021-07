Boulogne-Billancourt Jardin Georgette Boeuf Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Ateliers enfants et parents Jardin Georgette Boeuf Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

**Visite libre des jardins et de l’exposition, ponctuée par plusieurs ateliers à l’attention des enfants et familles** En 1997, Georgette Bœuf fait don d’un terrain de 235 m² à la ville de Boulogne-Billancourt, dernier vestige du patrimoine de son père horticulteur. Situé en centre-ville, ce terrain est transformé en jardin pédagogique l’année suivante grâce à l’investissement de deux animatrices de centres de loisirs. Visite libre des jardins et de l’exposition, ponctuée par plusieurs ateliers à l’attention des enfants et familles Jardin Georgette Boeuf 145 boulevard Jean-Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T18:00:00

