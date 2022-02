Ateliers enfants – Des Vacances au Musée Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

Ateliers enfants – Des Vacances au Musée Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC), 11 avril 2022, Épinal. Ateliers enfants – Des Vacances au Musée

du lundi 11 avril au vendredi 22 avril à Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC)

Le musée propose aux enfants, pour les vacances scolaires, les lundis, jeudis et vendredis, des ateliers pour voyager à travers le temps, les œuvres des collections permanentes et les expositions temporaires. Des rendez-vous à ne surtout pas manquer pour s’initier, manipuler, créer et inventer. **Vacances de printemps :** 11 avril : L’art de la lettrine 14 avril : Éboulis 15 avril : Les invasions carrées 21 avril : Chamboulement dans la nature morte 22 avril : Drôle d’oiseau _Les 5-7 ans : 10h30 (durée : 1h30)_ _Les 8-12 ans : 14h (durée : 2h)_

1 €/séance, matériel fourni. Sur réservation.

Les rendez-vous des enfants des vacances à ne surtout pas manquer pour s’initier, manipuler, créer et inventer. Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde , 88000 Epinal Épinal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T10:30:00 2022-04-11T12:00:00;2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T16:00:00;2022-04-14T10:30:00 2022-04-14T12:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T16:00:00;2022-04-15T10:30:00 2022-04-15T12:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T16:00:00;2022-04-21T10:30:00 2022-04-21T12:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T16:00:00;2022-04-22T10:30:00 2022-04-22T12:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Adresse 1 place Lagarde , 88000 Epinal Ville Épinal lieuville Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Departement Vosges

Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/

Ateliers enfants – Des Vacances au Musée Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 2022-04-11 was last modified: by Ateliers enfants – Des Vacances au Musée Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) 11 avril 2022 Épinal Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal

Épinal Vosges