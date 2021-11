Luzay Luzay Deux-Sèvres, Luzay Ateliers enfants de Noël : création de sacs cadeaux Luzay Luzay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Luzay

Ateliers enfants de Noël : création de sacs cadeaux Luzay, 22 décembre 2021, Luzay. Ateliers enfants de Noël : création de sacs cadeaux Luzay

2021-12-22 10:00:00 – 2021-12-22 12:30:00

Luzay Deux-Sèvres Luzay EUR 20 Pour préparer les fêtes de Noël, pendant la 1ère semaine des vacances scolaires, Anita vous propose cet atelier créatif durant lequel vos enfants pourront créer des sacs cadeaux personnalisés à mettre au pied du sapin. Une multitude de pochoirs et de couleurs pour décorer de façon unique son sac de Noël seront mis à disposition.

Attention, les sacs ne sont pas fournis. Vous devez prévoir un sac en toile tout simple (par exemple, réalisé avec un vieux drap en lin), et de la dimension que vous souhaitez. Pendant la 1ère semaine des vacances scolaires, Anita invite les enfants à laisser libre cours à leur imagination en créant des sacs cadeaux personnalisés. +33 6 79 62 72 20 Pour préparer les fêtes de Noël, pendant la 1ère semaine des vacances scolaires, Anita vous propose cet atelier créatif durant lequel vos enfants pourront créer des sacs cadeaux personnalisés à mettre au pied du sapin. Une multitude de pochoirs et de couleurs pour décorer de façon unique son sac de Noël seront mis à disposition.

Attention, les sacs ne sont pas fournis. Vous devez prévoir un sac en toile tout simple (par exemple, réalisé avec un vieux drap en lin), et de la dimension que vous souhaitez. Mon geste déco – Anita FONTENEAU

dernière mise à jour : 2021-11-20 par Maison du Thouarsais

