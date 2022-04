Ateliers Enfants /Confection d’ un Talisman en cuit à L’ Archéosite des Fieux Miers Miers Catégories d’évènement: Lot

2022-03-28 14:00:00 – 2022-03-28 17:00:00 Route de Carennac Archéosite des Fieux

Miers Lot Miers 7 EUR 7 11 Visites et activités interactives autour de quotidien à la Préhistoire :

feu, outils, chasse, arts, musique et communication.

Tous les jours, atelier pour les enfants en supplément, sur réservation :

– lundi : initiation aux techniques de fouille (à partir de 6 ans)

– mercredi : fabrication d’une lampe à graisse (à partir de 5 ans)

– jeudi : confection d’un talisman en cuir (à partir de 7 ans)

– vendredi: taille d’un outil en silex (à partir de 8 ans) +33 6 16 26 74 35 Association Flint’s Lot – atelier peinture pariétale

Route de Carennac Archéosite des Fieux Miers

