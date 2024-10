Ateliers enfants Chocolaterie Lamy Ussel Corrèze

Ateliers enfants Chocolaterie Lamy Ussel, jeudi 6 mars 2025.

Ateliers enfants Chocolaterie Lamy

Rue de la Liberté Ussel Corrèze

Vous souhaitez offrir à votre enfant un moment de douceur et de gourmandise ? n’hésitez pas l’inscrire …!

Au programme réalisation d’un sujet en chocolat et pâte d’amandes et organisation d’un goûter avec boissons et gourmandises.

Vous repartirez avec le sujet en chocolat confectionné par vos soins accompagné d’un diplôme !

Sur inscription 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-03-06 14:30:00

fin : 2025-03-06 16:30:00

Rue de la Liberté

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine lachocolaterie.lamy@gmail.com

