le samedi 18 décembre à Musée des Arts décoratifs et du Design

À la suite d’une visite de l’exposition, Barbara Senée, designer graphique, propose aux enfants de réaliser une composition visuelle à partir des techniques de gravure et de linogravure, en lien avec le thème de l’exposition _Paysans designers_. **Atelier Gravure sur Tetra Pak®** > Samedi 18 décembre de 10h30 à 13h (9-12 ans) La gravure sur Tetra Pak® est une alternative à la gravure sur Astralon. Chaque enfant gravera sa propre création. Une fois cette dernière imprimée à l’aide d’une presse, elle sera encadrée. **Atelier Linogravure** > Samedi 18 décembre de 14h à 17h (9-12 ans) La linogravure est une technique de gravure en taille d’épargne qui se pratique à l’aide de gouges sur un matériau particulier, le linoleum. Chaque enfant s’essaiera à la linogravure en gravant des tampons et imprimera ensuite sa création sur un totebag en coton bio.

5 € par atelier / 2,5 € pour les adhérents à la Team junior du madd-bordeaux (10€ à l’année)

Deux ateliers proposés aux enfants pendant les vacances de Noël : linogravure et gravure sur Tetra Pak® Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux Gironde

