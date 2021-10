Le Creusot Le Creusot Le Creusot, Saône-et-Loire Ateliers enfants “Au musée pour m’amuser” Le Creusot Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire

Ateliers enfants “Au musée pour m’amuser” Le Creusot, 2 novembre 2021, Le Creusot. Ateliers enfants “Au musée pour m’amuser” Musée de l’Homme et de l’industrie Château de la Verrerie Le Creusot

2021-11-02 – 2021-11-02 Musée de l’Homme et de l’industrie Château de la Verrerie

Le Creusot Saône-et-Loire Le Creusot EUR « Inventer une histoire fantastique »

Et si le château de la Verrerie était soudainement envahi de fées, de lutins ou encore de super-héros ?

Après une découverte du site et de ses différentes fonctions depuis sa construction en 1787, les enfants participent à un atelier créatif. Dessin, collage, écriture, chacun est libre d’utiliser une ou plusieurs techniques artistiques pour créer une histoire fantastique sur le château. ecomusee@creusot-montceau.org +33 3 85 73 92 00 http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/ « Inventer une histoire fantastique »

Et si le château de la Verrerie était soudainement envahi de fées, de lutins ou encore de super-héros ?

Après une découverte du site et de ses différentes fonctions depuis sa construction en 1787, les enfants participent à un atelier créatif. Dessin, collage, écriture, chacun est libre d’utiliser une ou plusieurs techniques artistiques pour créer une histoire fantastique sur le château. Musée de l’Homme et de l’industrie Château de la Verrerie Le Creusot

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Le Creusot, Saône-et-Loire Autres Lieu Le Creusot Adresse Musée de l'Homme et de l'industrie Château de la Verrerie Ville Le Creusot lieuville Musée de l'Homme et de l'industrie Château de la Verrerie Le Creusot