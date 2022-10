Ateliers enfants « Au musée pour m’amuser » Le Creusot Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

Sane-et-Loire

Ateliers enfants « Au musée pour m’amuser » Le Creusot, 25 octobre 2022, Le Creusot. Ateliers enfants « Au musée pour m’amuser »

Château de la Verrerie Musée de l’Homme et de l’industrie Le Creusot Sane-et-Loire Musée de l’Homme et de l’industrie Château de la Verrerie

2022-10-25 – 2022-10-25

Musée de l’Homme et de l’industrie Château de la Verrerie

Le Creusot

Sane-et-Loire EUR La nature vous inspire ! Un portrait en feuille de chêne, une maquette du marteau-pilon… Après une découverte du musée, les enfants sont invités, tels de jeunes Arcimboldo, à recréer des œuvres du musée à partir d’éléments trouvés dans le parc de la Verrerie.

Réservation obligatoire. ecomusee@creusot-montceau.org +33 3 85 73 92 00 http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/ Musée de l’Homme et de l’industrie Château de la Verrerie Le Creusot

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Le Creusot, Sane-et-Loire Autres Lieu Le Creusot Adresse Le Creusot Sane-et-Loire Musée de l'Homme et de l'industrie Château de la Verrerie Ville Le Creusot lieuville Musée de l'Homme et de l'industrie Château de la Verrerie Le Creusot Departement Sane-et-Loire

Le Creusot Le Creusot Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-creusot/

Ateliers enfants « Au musée pour m’amuser » Le Creusot 2022-10-25 was last modified: by Ateliers enfants « Au musée pour m’amuser » Le Creusot Le Creusot 25 octobre 2022 Château de la Verrerie Musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot Sane-et-Loire Le Creusot Sane-et-Loire

Le Creusot Sane-et-Loire