Ateliers enfants au Musée du Lac Sanguinet, 12 avril 2023, Sanguinet .

Ateliers enfants au Musée du Lac

Musée du lac Place de la Mairie Sanguinet Landes Place de la Mairie Musée du lac

2023-04-12 – 2023-04-12

Place de la Mairie Musée du lac

Sanguinet

Landes

EUR 2.5 Pendant les vacances de printemps – Place aux enfants au Musée du Lac!

Le Musée du Lac propose les mercredis 12, 19, 26 avril et 3 mai 2023 des ateliers pour les enfants :

” Á La recherche de l’objet perdu!”

Les enfants sont invités à résoudre des énigmes pour retrouver un objet perdu et repartent avec leur carnet d’énigmes.

Toutes les réponses sont dans le musée.

Avec un temps d’accueil, et d’explications des consignes, un crayon, une planchette et un document d’enquête sont distribués à chaque participant.

Cette enquête, avec une quinzaine d’énigmes (erreurs, intrus, dessins et questions) emmène les détectives en herbe de vitrine en vitrine, de textes en objets.

Avant de se quitter, une mise en commun de 5 minutes permet d’exprimer ses impressions et ses questions.

Bon à savoir

Réservations en ligne ou dans nos bureaux (Sanguinet, Biscarrosse ou Parentis

Dès 6 ans

15 places

Pendant les vacances de printemps – Place aux enfants au Musée du Lac!

Le Musée du Lac propose les mercredis 12, 19, 26 avril et 3 mai 2023 des ateliers pour les enfants :

” Á La recherche de l’objet perdu!”

Les enfants sont invités à résoudre des énigmes pour retrouver un objet perdu et repartent avec leur carnet d’énigmes.

Toutes les réponses sont dans le musée.

Avec un temps d’accueil, et d’explications des consignes, un crayon, une planchette et un document d’enquête sont distribués à chaque participant.

Cette enquête, avec une quinzaine d’énigmes (erreurs, intrus, dessins et questions) emmène les détectives en herbe de vitrine en vitrine, de textes en objets.

Avant de se quitter, une mise en commun de 5 minutes permet d’exprimer ses impressions et ses questions.

Bon à savoir

Réservations en ligne ou dans nos bureaux (Sanguinet, Biscarrosse ou Parentis

Dès 6 ans

15 places

+33 5 58 78 02 33 Musée du Lac

Place de la Mairie Musée du lac Sanguinet

dernière mise à jour : 2023-01-24 par