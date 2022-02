Ateliers enfants au Musée de la Dentelle: « Sculptons la couleur comme Matisse… » Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Oise

Ateliers enfants au Musée de la Dentelle: « Sculptons la couleur comme Matisse… » Chantilly, 16 février 2022, Chantilly. Ateliers enfants au Musée de la Dentelle: « Sculptons la couleur comme Matisse… » Chantilly

2022-02-16 – 2022-02-16

Chantilly Oise Les enfants réalisent leur collage tout en couleurs et en mouvement à la manière du peintre Henri Matisse qui s’amusait à « peindre avec des ciseaux ». Les enfants réalisent leur collage tout en couleurs et en mouvement à la manière du peintre Henri Matisse qui s’amusait à « peindre avec des ciseaux ». m.labbe@ville-chantilly.fr Les enfants réalisent leur collage tout en couleurs et en mouvement à la manière du peintre Henri Matisse qui s’amusait à « peindre avec des ciseaux ». Musée de la Dentelle

Chantilly

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Chantilly, Oise Autres Lieu Chantilly Adresse Ville Chantilly lieuville Chantilly Departement Oise

Chantilly Chantilly Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantilly/

Ateliers enfants au Musée de la Dentelle: « Sculptons la couleur comme Matisse… » Chantilly 2022-02-16 was last modified: by Ateliers enfants au Musée de la Dentelle: « Sculptons la couleur comme Matisse… » Chantilly Chantilly 16 février 2022 Chantilly Oise

Chantilly Oise