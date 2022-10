[Ateliers enfants & adultes] Au Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux Petit-Caux Catégories d’évènement: Petit-Caux

Seine-Maritime Rendez-vous au Musée pendant les vacances pour faire le plein d’activités ludiques et créatives ! Mardi 25 octobre – Atelier fabrication de nichoirs

À partir de 10 ans

Fabrique ton nichoir à oiseaux en recyclant les planches de l’exposition temporaire. Mercredi 26 octobre – Chasse aux fantômes et lecture kamishibaï

À partir de 3 ans Jeudi 27 octobre – Atelier cuir

À partir de 10 ans

Découvrez les outils utilisés par les artisans du cuir et fabriquez un marque-page personnalisé. Vendredi 28 octobre – Atelier typo

À partir de 8 ans

Découvre comment était imprimé un journal du 20ème siècle et réalise ta carte imprimée. Samedi 29 octobre – Chasse aux fantômes et lecture kamishibaï

