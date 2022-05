Ateliers enfants

Ateliers enfants, 13 juillet 2022, . Ateliers enfants

2022-07-13 10:30:00 10:30:00 – 2022-08-24 12:00:00 12:00:00 EUR 3 3 Des activités ludiques, pour découvrir le territoire et son histoire : jeu de piste dans le village, jeu de l’oie … Pour les 7-12 ans. dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville