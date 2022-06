ATELIERS ENFANTINS – BOULOGNE-SUR-MER

ATELIERS ENFANTINS – BOULOGNE-SUR-MER, 7 juillet 2022, . ATELIERS ENFANTINS – BOULOGNE-SUR-MER

2022-07-07 – 2022-07-07 Atelier enfantins (4 à 11 ans) : tous les jeudis après-midi : le 7, 21, 28 juillet et le 4, 25 août. Une activité vous intéresse ? Contactez les Archives municipales au 03.91.90.01.10 ou sur archives@ville-boulogne-sur-mer.fr

Tarif : 3,50€ par enfant et gratuit pour les accompagnants. Réservé aux enfants âgés de 4 à 11 ans. Atelier enfantins (4 à 11 ans) : tous les jeudis après-midi : le 7, 21, 28 juillet et le 4, 25 août. Une activité vous intéresse ? Contactez les Archives municipales au 03.91.90.01.10 ou sur archives@ville-boulogne-sur-mer.fr

Tarif : 3,50€ par enfant et gratuit pour les accompagnants. Réservé aux enfants âgés de 4 à 11 ans. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville