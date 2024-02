Ateliers Enfant-Famille château du Tremblay Fontenoy, mardi 20 février 2024.

Ateliers Enfant-Famille château du Tremblay Fontenoy Yonne

Ateliers enfant ou en famille. Programme le 20 février, gravure, recherche graphique d’un animal Totem et impression. Le 21 février, modelage, travail en terre d’un Totem genre Maori ou amérindien. Le 22 février, encre et collage, recherche et pratique autour du Pop Art. le 23 février, ocres, recherche et pratique avec pigments autour des Arts Premiers. Le 24 février, dessin, recherche et pratique autour de la Comédia dell’Arte. Sur inscription. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 15:00:00

fin : 2024-02-24 17:00:00

château du Tremblay C.R.A.C

Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté crac.fontenoy@wanadoo.fr

L’événement Ateliers Enfant-Famille Fontenoy a été mis à jour le 2024-01-31 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !