ATELIERS ENFANT/ADO MODELAGE ET SCULPTURE DE L’ARGILE À BOCÉ Manoir de Vallette Baugé-en-Anjou, mardi 27 février 2024.

ATELIERS ENFANT/ADO MODELAGE ET SCULPTURE DE L’ARGILE À BOCÉ Manoir de Vallette Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Atelier Enfant/ado modelage et sculpture de l’argile

Paola Perron céramiste à Baugé en Anjou, 16 années d’expériences, vous propose de découvrir le modelage de l’argile.

A l’issue de l’atelier un objet sera émaillé.

Les ateliers sont pour tous niveaux.

Un ateliers famille/ami peut être planifié à partir de 4 participants adultes et enfants compris, (39€/adulte et 22€/enfant). Les dates sont à choisir ensemble. EUR.

Manoir de Vallette Bocé

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire paola.perron@laposte.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:30:00

fin : 2024-02-27 16:30:00



L’événement ATELIERS ENFANT/ADO MODELAGE ET SCULPTURE DE L’ARGILE À BOCÉ Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2024-01-24 par eSPRIT Pays de la Loire