Ateliers en visio-conférence « POINT INFO C.L.I.C » Visioconférence, 8 avril 2022, Paris.

Ateliers en visio-conférence « POINT INFO C.L.I.C »

du vendredi 8 avril au lundi 16 mai à Visioconférence

**Vous avez 60 ans et +, vous vous posez des questions sur les aides** **existantes au domicile, le bien vieillir chez soi…** **Le Centre Local d’Information et de Coordination du Valenciennois-Relais Autonomie** propose de courtes visio-conférences à destination des séniors de 60 ans et plus, et de leurs aidants afin de découvrir nos missions : * Vendredi 08 avril 2022 de 11 h à 12 h : Présentation du Centre Local d’Information et de Coordination – Relais Autonomie du Valenciennois : qu’est-ce qu’un C.L.I.C.-Relais Autonomie ? * Mardi 03 mai 2022 de 14 h à 15 h : Présentation des aides à domicile pour les personnes de plus de 60 ans (aide financière pour des aides à domicile…). * Lundi 16 mai 2022 de 14 h à 15 h : Atelier Prévention des Chutes et notre espace Adapt’âge (espace d’essai et de démonstration des aides techniques à domicile)

Inscription

Le Centre Local d’Information et de Coordination du Valenciennois-Relais Autonomie

Visioconférence 5 Avenue Anatole France, 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T11:00:00 2022-04-08T12:00:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T15:00:00;2022-05-16T14:00:00 2022-05-16T15:00:00