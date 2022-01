Ateliers en vacances – À trianges déployés et Partitions augmentées Les Tanneries – Centre d’art contemporain, 10 février 2022, Amilly.

Ateliers en vacances – À trianges déployés et Partitions augmentées

du jeudi 10 février au vendredi 11 février à Les Tanneries – Centre d’art contemporain

Venez passer un moment à créer en famille autour de l’exposition Out of Spaces de Marie Lelouche qui mêle sculptures, images, sons et textes, monde tangible et réalité virtuelle, dans une approche sensible et réflexive, poétique et politique. Ateliers gratuits et accessibles à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés.

Les Tanneries – Centre d’art contemporain 234 Rue des Ponts, Amilly Amilly



2022-02-10T09:00:00 2022-02-10T11:00:00;2022-02-11T09:00:00 2022-02-11T11:00:00