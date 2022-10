Ateliers en famille YOGA parent-enfant 3-6 ans Catégorie d’évènement: île de France

Ateliers en famille YOGA parent-enfant 3-6 ans, 16 octobre 2022, . Le dimanche 14 mai 2023

de 10h00 à 11h00

Le dimanche 16 avril 2023

de 10h00 à 11h00

Le dimanche 19 mars 2023

de 10h00 à 11h00

Le dimanche 22 janvier 2023

de 10h00 à 11h00

Le dimanche 20 novembre 2022

de 10h00 à 11h00

Le dimanche 16 octobre 2022

de 10h00 à 11h00

. payant Réservation à la séance : 25 € pour un duo (un duo = 1 parent + 1 enfant)

Ateliers en famille dès 3 ans! Dimanche 10h-11 ou 11h-12h Renseignements: www.compagniemaya.com contact@compagniemaya.com ou 06 12 96 65 98 L’approche ludique du Yoga Parent/Enfant mêle les enseignements et valeurs traditionnelles du yoga (respiration, relaxation, postures, concentration, méditation) avec des jeux, des activités, des chants et des rires ! Les enfants pratiquent le yoga, la méditation et les exercices de respiration tout en s’amusant ! Un moment de partage Parent/Enfant dans la douceur et la bienveillance! Venez prendre le temps d’une pause et d’un moment privilégié avec votre enfant. Durant l’atelier, 1 parent accompagne 1 enfant. Le parent présent participe également à l’activité Yoga ! Lieux des cours: L’atelier 77: 77 rue de Charonne, 75011 Paris. M° Voltaire

Tenue conseillée: vêtements souples. Nous fournissons tapis de sol et coussins. Dates 2022-2023 : Dimanche 10h-11h 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 22 janvier, 19 mars, 16 avril, 14 mai Tél.: 06 12 96 65 98 / E-mail: contact@compagniemaya.com Inscrivez-vous ici! En cas d’impossibilité de maintenir l’activité, un report ou remboursement vous sera proposé. Contact : https://compagniemaya.com/ateliers-yoga-parent-enfant/ 0612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis https://viviarto.com/organisateurs-ateliers-cours-artistiques/compagnie-maya/

