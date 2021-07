Rennes Frac Bretagne,Fonds Régional d'Art Contemporain Ille-et-Vilaine, Rennes Ateliers en famille | T’as le look coco ! Frac Bretagne,Fonds Régional d’Art Contemporain Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Toi aussi tu aimes porter des robes ? Des cravates ? Et si les vêtements de fille et de garçon étaient portés par tout le monde ? Avec l’aide d’une paire de ciseaux et d’un peu de colle, découpe un personnage dont tu choisiras la tenue la plus étrange avant de la faire danser sur le dance floor !

Sans réservation, jauge limitée

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

