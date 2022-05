Ateliers en famille Petit Palais Avignon, 14 mai 2022 20:30, Avignon.

Nuit des musées Ateliers en famille Petit Palais Avignon Samedi 14 mai, 20h30 Dans la limite des places disponibles

Des ateliers en famille pour réaliser ensemble un photophore inspiré de l’architecture du musée.

Ouvert depuis 1976, le musée du Petit Palais propose au public des collections provenant de deux origines distinctes : la collection de peintures italiennes rassemblées par le marquis Campana dans la première moitié du XIXe siècle et constituant un dépôt exceptionnel du musée du Louvre et un ensemble de peintures et sculptures provençales du Moyen Âge déposées par le Fondation Calvet – Etablissement public communal.

La collection Campana, comptant plus de 300 œuvres, propose aux visiteurs une merveilleuse découverte de la peinture italienne et de son évolution, des œuvres du XIIIe siècle soumises aux influences byzantines à la révolution picturale florentine et son influence : un véritable panorama de la peinture italienne tant à travers des noms parmi les plus fameux de cette période (Botticelli, Carpaccio) que de très nombreux maîtres et ateliers issus de presque toutes les régions de la péninsule. Mais le Petit Palais est aussi un musée de l’art médiéval avignonnais et provençal et présente un ensemble particulièrement riche de sculptures funéraires du XIVe siècle, dont l’impressionnant tombeau du cardinal Jean de Lagrange, ainsi que des peintures de ce qui fut au XVe siècle l’un des centres picturaux les plus novateurs de France, l’Ecole d’Avignon : c’est toute la richesse du foyer artistique avignonnais du XIVe puis du XVe siècle qui est dévoilée.

Installé dans l’ancien palais des archevêques dont la construction commence au début du XIVe siècle lors de l’installation de la papauté à Avignon, le musée du Petit Palais jouit d’un emplacement prestigieux sur la place du Palais des Papes, au cœur du périmètre du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Grâce à cette situation exceptionnelle et à la qualité de ses collections, le musée du Petit Palais peut s’enorgueillir d’être l’un des grands musées européens du Moyen Âge.

84000 Avignon 84000 Avignon Provence-Alpes-Côte d’Azur