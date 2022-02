ATELIERS EN FAMILLE PARTITIONS AUGMENTÉES Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 26 février 2022, Amilly.

Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, le samedi 26 février à 14:30

Ils font partie intégrante de notre environnement tout comme nous faisons partie du leur, et pourtant leur présence reste furtive ou discrète. Qui sont-ils ? Les oiseaux. Partant de ce constat, l’artiste Marie Lelouche a mené son enquête pour mieux comprendre et faire apparaître les liens que nous entretenons avec eux. Dans la verrière devenue volière à l’occasion de l’exposition Out of spaces, une enceinte diffuse en temps réel les chants d’oiseaux identifiés par des micros disposés dans le parc. Retravaillez les éléments graphiques qui constituent les sonogrammes (représentations visuelles de sons) de chant d’espèces aviaires présentes aux Tanneries pour réaliser une composition numérique que vous intégrerez virtuellement sur le site des Tanneries via une tablette et ses logiciels appropriés. Port du masque obligatoire à partir de 6 ans, Pass Sanitaire requis entre 12 et 15 ans et Pass Vaccinal requis à partir de 16 ans. Atelier gratuit et accessible à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés. Réservation nécessaire : [contact-tanneries@amilly45.fr](mailto:contact-tanneries@amilly45.fr) / 02.38.85.28.50.

Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T14:30:00 2022-02-26T16:00:00