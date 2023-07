Ateliers en famille Parent-Enfant Théâtre & émotions 4-8 ans Atelier 77 Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le dimanche 17 septembre 2023

de 11h00 à 12h00

.Public enfants adultes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 8 ans. payant Tarif à la séance: 25 € (1 parent + 1 enfant)

Ateliers en famille ludiques et bienveillants:

Théâtre & émotions parent-enfant 4-8 ans Inscription à la séance 2023-2024 www.compagniemaya.com Renseignements: 06 12 96 65 98 / contact@compagniemaya.com Cet atelier en famille Parent-Enfant invite à un moment privilégié avec son enfant par le biais de jeux créatifs, imaginatifs, empruntés au Théâtre. Un espace bienveillant pour favoriser l’écoute, la confiance et l’estime de soi. Dans la bonne humeur et les rires, de petits jeux en duo permettront de créer une petite bulle de bien-être pour une ouverture vers l’Autre, les Autres. Durant l’atelier, 1 parent accompagne 1 enfant. Le parent présent participe également à l’activité ! Petits groupes pour favoriser le bien-être de chacun. Dates 2023-2024 : Dimanche 11h-12h 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 10 décembre, 14 janvier, 4 février, 17 mars, 28 avril, 26 mai, 23 juin En cas d’impossibilité de maintenir l’activité, un report ou remboursement vous sera proposé. Atelier 77 77 rue de Charonne, 75011 75011 Paris Contact : https://compagniemaya.com/atelier-theatre-emotions/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/compagniemaya75011/ https://www.facebook.com/compagniemaya75011/ https://viviarto.com/organisateurs-ateliers-cours-artistiques/compagnie-maya/

