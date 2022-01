Ateliers en famille Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Ateliers en famille Musée des Beaux-Arts de Rouen, 13 avril 2022, Rouen. Ateliers en famille

Musée des Beaux-Arts de Rouen, le mercredi 13 avril à 15:00

Le grand saut ! Mercredi 13 avril de 15h à 17h D’un fil de fer est né un voltigeur, une trapéziste… Accompagnés par l’artiste Emilie Bredel, venez tester en famille votre sens de l’équilibre sans prendre trop de risque…

Durée 2h / tarif : 4 € / à partir de 7 ans / 15 personnes maximum / inscription obligatoire

Ateliers en famille Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T15:00:00 2022-04-13T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Rouen Adresse Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Departement Seine-Maritime

Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Ateliers en famille Musée des Beaux-Arts de Rouen 2022-04-13 was last modified: by Ateliers en famille Musée des Beaux-Arts de Rouen Musée des Beaux-Arts de Rouen 13 avril 2022 Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime