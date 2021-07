Rennes Frac Bretagne,Fonds Régional d'Art Contemporain Ille-et-Vilaine, Rennes Ateliers en famille | Des yeux dans la tapisserie Frac Bretagne,Fonds Régional d’Art Contemporain Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Êtes-vous de celles et de ceux qui devinent des visages dans un paysage, un nuage, une tache d’encre ou une tapisserie ? Si tel est le cas, venez visiter l’exposition _Go Ghost!_ de Francesco Finizio et vous serez servi.e.s. Nous vous proposerons ensuite de jouer avec les formes pour inventer de drôles de têtes et compléter cette famille insolite !

Sans réservation, jauge limitée

