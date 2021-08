Ateliers en famille avec l’artiste Claire Soubrier autour de l’exposition Rhizomes, à la base sous-marine Base sous-marine, 18 septembre 2021, Bordeaux.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Base sous-marine

### La Base sous-marine accueille l’artiste Claire Soubrier pour l’animation de deux ateliers créatifs. Artiste plasticienne, Claire Soubrier est diplômée des Beaux-arts de Nantes et possède une formation de photographe au sein de l’ECAL en Suisse. Depuis 2008, elle crée des évènements performatifs et participatifs invitant ceux qui le veulent à créer à ses côtés. Pour l’exposition “[Rhizomes](https://www.bordeaux.fr/e193876/rhizomes)”, elle a imaginé un atelier plastique propre aux thématiques de l’exposition ouvert aux petits et aux grands. Les participants seront amenés à développer leur imaginaire et à se questionner sur leur identité, sur le portrait et sur le masque, comment ce dernier change notre perception de l’autre, notre identité et notre rapport au monde. Ils seront invités à agencer, découper, coller différents matériaux simples autour de leur tête afin de créer leur propre masque : un être imaginaire à l’image d’un avatar.

Gratuit, sur réservation, places limitées. À partir de 6 ans, atelier en famille avec présence obligatoire d’un accompagnateur.

Base sous-marine Boulevard Alfred-Daney, 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde



2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00