Ateliers en famille aux Tanneries – Figures abstraites Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 6 novembre 2021, Amilly.

Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, le samedi 6 novembre à 15:30

Par le prisme de l’univers musical, Élodie Lesourd a mis en place une série de principes plastiques jouant sur de nombreuses correspondances formelles, chromatiques ou encore culturelles. Ses œuvres fonctionnent par échos, répétitions, variations, reprises, citations, confrontations ou transpositions : éléments d’architecture réassemblés et combinés à des photographies de concerts, flight cases de guitare sonorisés et remplis d’une surface réfléchissante, peintures « hyperrockalistes » placées au milieu de compositions abstraites… Ce faisant, l’artiste fait émerger de nouveaux sens, de nouvelles manières de percevoir et de questionner les œuvres comme les images et objets qui les composent. En vous inspirant du procédé développé par l’artiste pour élaborer ses grandes fresques murales abstraites, expérimentez de manière ludique les passerelles entre langages visuels et musicaux, figurations et abstractions ! Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et Pass Sanitaire requis à partir de 12 ans. Atelier gratuit et accessible à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés. Réservation nécessaire : [contact-tanneries@amilly45.fr](mailto:contact-tanneries@amilly45.fr) / 02.38.85.28.50.

Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T15:30:00 2021-11-06T16:30:00