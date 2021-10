Apt Musée d'Apt Apt, Vaucluse ATELIERS EN FAMILLE AU MUSÉE D’APT Musée d’Apt Apt Catégories d’évènement: Apt

Cette technique permet de réaliser des illustrations en volume. Vous utiliserez le collage, le découpage, ou encore le dessin. Paysages d’ocres, étiquettes de fruits confits, photographies anciennes, seront autant de thèmes où puiser l’inspiration ! • Le mardi 26 octobre ou mercredi 27 octobre • 9h30-12h ou 14h-16h30 • Lieu : Musée d’Apt, 14 Place du Postel – 84400 APT • Contact : 04 90 74 95 30 / [musee.publics@apt.fr](mailto:musee.publics@apt.fr) • Tarifs : 5€/adulte, 2€/enfant. Tarif réduit pour les habitants des quartiers St Michel, centre-ville, la Marguerite et St Joseph et pour les demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA (sur présentation d’un justificatif) : 2€/personne. • Places limitées, réservation fortement conseillée. • Ouverts aux enfants de tout âge accompagnés d’un adulte, ainsi qu’aux adultes seuls. • Pass sanitaire et masque obligatoires à partir de 12 ans. Les 26 et 27 octobre, le musée d’Apt accueille l’illustratrice Cat Blancard qui proposera un atelier de fabrication de carte en pop-up Musée d’Apt 13 place postel 84400 Apt Apt Rocsalière Vaucluse

