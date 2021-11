Albi Musée Toulouse-Lautrec Albi, Tarn Ateliers en famille au mTL Musée Toulouse-Lautrec Albi Catégories d’évènement: Albi

Ateliers en famille au mTL Musée Toulouse-Lautrec, 22 décembre 2021, Albi. Ateliers en famille au mTL

du mercredi 22 décembre au samedi 8 janvier 2022 à Musée Toulouse-Lautrec

L’illustratrice Julie Eugène propose aux adultes et aux enfants (à partir de 4 ans) de réaliser une carte de vœux en linogravure en s’inspirant des affiches de Toulouse-Lautrec. La technique d’impression permettra de reproduire en plusieurs exemplaires la carte de vœux et de varier couleurs et supports. De 15h à 17h au musée Toulouse-Lautrec. Tarifs : 9€ (adulte), 3€ (enfant). Réservation obligatoire : 05 63 49 48 95

Réalisations de cartes de voeux en linogravure. Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi Tarn

2021-12-22T15:00:00 2021-12-22T17:00:00;2021-12-29T15:00:00 2021-12-29T17:00:00;2022-01-08T15:00:00 2022-01-08T17:00:00

