Ateliers en duo Parent-Enfant Hip-hop 5-10 ans Studio Bréguet Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Le samedi 16 septembre 2023

de 17h00 à 18h00

.Public enfants adultes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans. payant 25 € pour un duo (parent+enfant)

Atelier Hip-hop en famille Parent-Enfant 5-10 ans

Inscription à la séance 16h ou 17h

2023-2024

Renseignements: 06 12 96 65 98 / contact@compagniemaya.com

Un atelier en famille Parent-Enfant pour découvrir les bases du Hip-hop dans les rires et la bonne humeur !

Julie vous entraînera dans les rythmes endiablés des danses urbaines et des percussions corporelles. Une belle initiation en DUO pour un moment privilégié avec votre enfant. Entrez dans la danse et partagez la joie du mouvement en binôme avec complicité et complémentarité !

Inscription à la séance.

Un duo = 1 parent+1 enfant

Dates 2023-2024 : Samedi 17h-18h

16 septembre, 30 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 2 décembre, 16 décembre, 20 janvier, 3 février, 9 mars, 23 mars, 27 avril, 25 mai, 8 juin, 22 juin

Le parent participe également à l’activité.

Tenue conseillée: des vêtements souples et une paire de baskets.

Studio Bréguet 27 rue Bréguet, 75011 75011 Paris

Contact : https://compagniemaya.com/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/pg/compagniemaya75011/ https://www.facebook.com/pg/compagniemaya75011/ https://viviarto.com/organisateurs-ateliers-cours-artistiques/compagnie-maya/