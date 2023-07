Ateliers en duo Parent-Enfant Danse-Yoga 3-6 ans Atelier 77 Paris, 1 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 01 octobre 2023

de 10h00 à 11h00

.Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans. payant Tarif à la séance: 25 € (1 parent + 1 enfant)

Ateliers Danse-Yoga en famille Parent-Enfant 3-6 ans

Inscription à la séance

2023-2024

www.compagniemaya.com

Renseignements: 06 12 96 65 98 / contact@compagniemaya.com

La Danse-Yoga, c’est un temps ludique et de partage privilégié.

Une pratique hors des limites du tapis de yoga, pour retrouver la fluidité et la spontanéité du corps en mouvement. À travers des mouvements de danse, des jeux de yoga, des postures en binôme ou en groupe, de l’acro-équilibre, autour d’une histoire, en musique, parents et enfants découvrent une nouvelle façon d’être et de « yoga-danser » ensemble.

Durant l’atelier, petits et grands s’accompagnent, s’amusent, se soutiennent, se transforment, s’expriment, investissent leur corps et aussi l’espace… Les séances sont en petit groupe pour ainsi favoriser le bien-être et l’expression libre de chaque duo.

Tenue conseillée : des vêtements souples.

Dates 2023-2024 : Dimanche 10h-11h

1er octobre / 3 décembre / 14 janvier / 10 mars / 26 mai

1 parent accompagne 1 enfant. Le parent présent participe également à l’activité.

Atelier 77 : 77 rue de Charonne, 75011.

Code A1296. Salle à droite dans la courM° Charonne, Faidherbe, Voltaire

Réservation à la séance : 25 € pour un duo (un duo = 1 parent + 1 enfant)

En cas d’impossibilité de maintenir l’activité, un report ou remboursement vous sera proposé.

Tenue conseillée : vêtements souples ; pieds nus ou en chaussettes.

Participants : 3-6 ans. Réservation à la séance : 25 € pour un duo (un duo = 1 parent + 1 enfant)

Atelier 77 77 rue de Charonne 75011 Paris

compagnie maya