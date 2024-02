Ateliers en carton LATELIERTOUTENCARTON Vexin-sur-Epte, jeudi 29 février 2024.

Ateliers en carton LATELIERTOUTENCARTON Vexin-sur-Epte Eure

Depuis 2003, Valérie PAGESY créée des objets et des meubles en carton. Et depuis 2018, elle se consacre à la création de tableaux en pièces uniques composés de dentelle de carton, mêlée à d’autres matériaux récupérés ici et là.

Valéry organise divers ateliers tout au long de l’année dans son atelier à Tourny (Vexin-sur-Epte) afin de vous faire découvrir son travail.

Vous retrouverez des ateliers « Dentelle de carton » et des ateliers « Perles en papier ».

Réservation au 06 61 51 78 23 ou lateliertoutencarton@gmail.com

Ateliers pour adultes et enfants à partir de 8 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:00:00

fin : 2024-02-29 16:00:00

LATELIERTOUTENCARTON 15 bis rue du Chesnay

Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie lateliertoutencarton@gmail.com

L’événement Ateliers en carton Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2024-01-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération