Ateliers écriture rando-théâtre Les Pradeaux Les Pradeaux Catégories d’évènement: Les Pradeaux

Puy-de-Dôme

Ateliers écriture rando-théâtre Les Pradeaux, 2 avril 2022, Les Pradeaux. Ateliers écriture rando-théâtre Salle de la bibliothèque (en face du parking du bar) Rue de l’école Les Pradeaux

2022-04-02 17:30:00 – 2022-04-02 19:30:00 Salle de la bibliothèque (en face du parking du bar) Rue de l’école

Les Pradeaux Puy-de-Dôme Les Pradeaux Ateliers d’écriture participative encadrés par Brigitte Maurice, pour la création d’un évènement rando-théâtre en 2023. patricksicard.2si@gmail.com +33 6 62 14 62 29 Salle de la bibliothèque (en face du parking du bar) Rue de l’école Les Pradeaux

dernière mise à jour : 2022-03-29 par Pays d’Issoire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Les Pradeaux, Puy-de-Dôme Autres Lieu Les Pradeaux Adresse Salle de la bibliothèque (en face du parking du bar) Rue de l'école Ville Les Pradeaux lieuville Salle de la bibliothèque (en face du parking du bar) Rue de l'école Les Pradeaux Departement Puy-de-Dôme

Les Pradeaux Les Pradeaux Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-pradeaux/

Ateliers écriture rando-théâtre Les Pradeaux 2022-04-02 was last modified: by Ateliers écriture rando-théâtre Les Pradeaux Les Pradeaux 2 avril 2022 Les Pradeaux Puy-de-Dôme

Les Pradeaux Puy-de-Dôme