Ateliers écriture nouvelle formule (Médiathèque du centre ville) Brive-la-Gaillarde, samedi 25 mai 2024.

Ateliers écriture nouvelle formule (Médiathèque du centre ville) Brive-la-Gaillarde Corrèze

Des ateliers d’écriture gratuits et ouverts à tous (ados et adultes) seront proposés à partir de janvier 2024 les quatrièmes samedis du mois de 10h à 12h à la médiathèque du centre.

Les ateliers d’écriture seront animés par Clémence Givonetti »Les mots reliés ».

Au programme de ces ateliers:

– découverte ou approfondissement de l’écriture à travers diverses propositions de créations ponctuées de lectures

-accompagnement de chacun et chacune dans sa pratique

-création d’un espace-temps bienveillant et d’une cohésion de groupe propices à l’épanouissement de chacun et chacune

-ouverture culturelle diversifiée et reliée aux activités et ressources de la médiathèque. Sensibilisation aux métiers de l’écrit et du livre

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25 12:00:00



