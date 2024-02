Ateliers écoute active et prise de son chez Les Polyculteurs Puy d’Eau Saint-Cyr, samedi 13 avril 2024.

Ateliers écoute active et prise de son chez Les Polyculteurs Puy d’Eau Saint-Cyr Haute-Vienne

Claire Gausse et Marie Averty vous proposent un atelier écoute active et prise de son. Au programme En préambule de la pratique, une première journée d’écoute active proposera d’ouvrir les oreilles, d’entendre d’autres sons et d’identifier les éléments nécessaires à une composition sonore documentaire. La deuxième journée d’atelier, consacrée à la prise de son, visera en premier lieu à expliciter ce processus et à aborder ses aspects techniques et esthétiques. Une mise en pratique sur le terrain viendra clôturer cette journée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:30:00

fin : 2024-04-14 18:30:00

Puy d’Eau Les Polyculteurs Résidence Obro

Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lespolyculteurs.org

L’événement Ateliers écoute active et prise de son chez Les Polyculteurs Saint-Cyr a été mis à jour le 2024-01-31 par OT Ouest Limousin