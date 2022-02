Ateliers Eco responsables Plouégat-Moysan Plouégat-Moysan Catégories d’évènement: Finistère

Plouégat-Moysan

Ateliers Eco responsables Plouégat-Moysan, 5 mars 2022, Plouégat-Moysan. Ateliers Eco responsables Plouégat-Moysan

2022-03-05 – 2022-03-06

Plouégat-Moysan Finistère Plouégat-Moysan En collaboration avec Sabrina Toudic, le Puits de Jeanne organise des ateliers pour apprendre à fabriquer des produits de soin et de beauté naturels et découvrir les bienfaits des plantes. Tous les ateliers sont à découvrir sur notre site internet.

Voici le thème des prochains ateliers : « Mes produits ménagers zéro déchets » Samedi 5 mars de 14h à 16h30 :

Fabrication de lessive liquide

Fabrication de pastilles de lave linge

Fabrication de barre détachante Dimanche 6 mars 10 h à 12h30 :

Fabrication d’un « cake vaisselle »

Fabrication de pastilles de lave vaisselle Fabrication d’un multi usage toutes surfaces en spray (Apportez votre spray) Tarifs :

Atelier seul : 35€ par personne

Formule 1 nuit + petit déjeuner + 2 ateliers pour 1 personne à : 142 €

Formule 1 nuit + petit déjeuner + (2 ateliers pour 1 personne) + 1 accompagnant : 154 €

Possibilité de dîner à l’auberge sur réservation

Accès à l’espace détente inclus.

Pour vos inscriptions/réservations contactez-nous

02.98.79.20.15

