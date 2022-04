Ateliers éco-citoyens. Centre socioculturel les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Adopter les bons gestes grâce à des ateliers éco-citoyens organisés une fois par mois, au CSC Les Etoiles. ———————————————————————————————————- ### Comment sensibiliser les habitants au développement durable ? Au cours de ces ateliers, vous serez accompagnés dans l’apprentissage des comportements et savoir-faire à adopter pour un monde plus respectueux de l’environnement. * Zéro déchet * Santé * Consommation * Biodiversité * Changement climatique… **Samedi 9 avril :** amélioration de la consommation énergétique dans son logement. Des activités seront prévues pour les enfants venus avec leurs parents.

Accessible à partir de 15 ans • Inscriptions obligatoires

