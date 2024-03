Ateliers (dys)cognitifs [Semaines villeurbannaises des handicaps] Maison du livre, de l’image et du son Villeurbanne, mercredi 22 mai 2024.

Ateliers (dys)cognitifs [Semaines villeurbannaises des handicaps] atelier Mercredi 22 mai, 12h00 Maison du livre, de l’image et du son

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T12:00:00+02:00 – 2024-05-22T14:00:00+02:00

Fin : 2024-05-22T12:00:00+02:00 – 2024-05-22T14:00:00+02:00

Dans cet atelier, des membres du laboratoire de recherche Dynamique Du Langage (CNRS – Lyon 2) proposent de se glisser dans la peau de personnes présentant des troubles du neurodéveloppement (TND) tels que le trouble des apprentissages avec déficit de la lecture et/ou de l’orthographe (dyslexie-dysorthographie), le Trouble Développemental de la Coordination (TDC) ou dyspraxie, le Trouble Développemental du Langage (TDL) ou dysphasie, le Trouble des Apprentissages en Mathématiques (TAM) ou dyscalculie, ainsi que le Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA/H).

À travers des mises en situation, expérimentez les difficultés quotidiennes rencontrées par ces personnes, et échangez avec les chercheuses sur ces difficultés et vos ressentis, afin de disposer d’éléments scientifiques et de dépasser les éventuelles idées préconçues sur les troubles neurocognitifs.

Les ateliers sont présentés par Véronique Boulenger (Chercheuse CNRS), Jennifer Krzonowski (Ingénieure d’études CNRS) Alice Roy (Chercheuse CNRS) et Agnès Witko (Maîtresse de Conférence – Université Claude Bernard Lyon 1) .

Retrouvez ici quelques ouvrages sur les troubles DYS présents dans les médiathèques de Villeurbanne.

Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/ateliers-dyscognitifs-semaines-villeurbannaises-des-handicaps/ »}] [{« link »: « http://www.ddl.cnrs.fr/ »}, {« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/wp-content/uploads/2024/03/Logotype-DDL2-002-300×184.png »}, {« link »: « https://cataloguebm.villeurbanne.fr/SearchMinify/5e89a52bc017b75a071e243a68383158 »}]

Jeune public Découvertes et société