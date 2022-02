Ateliers d’urbanisme Carbon-Blanc Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Dans le cadre de la convention passée entre l’Institut Aménagement Tourisme Urbanisme (IATU), et la ville de Carbon-Blanc, il est proposé des ateliers d’urbanisme aux habitants. Il s’agit d’arpenter 4 secteurs Le Faisan, Favols, Lacoste et Austin Conte puis d’échanger sur les éléments repérés (déambulation dans les secteurs : observations des éléments (espaces verts, bâti, circulation, équipements…) puis débrief) Vous êtes invités à vous rendre le samedi 5 mars à 14h aux points de rendez-vous suivants : o Secteur Le Faisan : Parking de la Plaine du Faisan, rue des Futaies o Secteur Favols : Place Mendès France o Secteur Lacoste : Stade Gaston Lacoste o Secteur Austin Conte : intersection Avenue Victor Hugo / Avenue Austin Conte Ces ateliers d’urbanisme viennent compléter le diagnostic du projet Global de Territoire. Ateliers d’urbanisme Carbon-Blanc Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

