du jeudi 8 juillet au samedi 17 juillet à Nouveau Gare au Théâtre

**DU 8 AU 11 JUILLET :** Atelier d’éveil au théâtre «À l’eau» / Cie Et puis donc… 8 juillet, 16h à 16h45 / Très jeune public (dès 1 an) Atelier écriture / Groupe T 9 juillet, 16h à 17h / Adolescents Atelier d’improvisation / Cie mkcd 10 juillet, 14h à 16h / Adultes Atelier d’architecture « Ma maison flottante » / architecte Maria Lazaridou 10 juillet, 14h30 à 16h / De 4 à 12 ans **DU 15 AU 18 JUILLET :** Atelier théâtre autour du Kojiki / Cie (&) So Weiter Aurélia Poirier 15 juillet, 16h à 18h / Atelier famille Atelier pour inventer une fiction spéculative ! / Cie La Chevauchée 16 juillet, 10h30 à 12h30 / Enfants Atelier écriture / écrivain Antoine Basile Mouton 17 juillet, 14h à 16h / Tout public (dès 10 ans) Atelier d’architecture « Habiter une maison japonaise » Maria Lazaridou 17 juillet, 13h à 14h30 / De 4 à 12 ans Gratuit sur réservation à l’adresse [**[rp@gareautheatre.com](mailto:rp@gareautheatre.com)**](mailto:rp@gareautheatre.com) ou au **07 68 33 15 94**

Ateliers gratuits donnés par les compagnies du T.A.T ! Festival 8 au 18 juillet Nouveau Gare au Théâtre 13 Rue Pierre Sémard, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine Port à l’Anglais Val-de-Marne

