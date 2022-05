Ateliers du patrimoine : Moi, en 1900…

2022-08-10 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-10 15:30:00 15:30:00 Remonte le temps jusqu'en 1900. Tu réaliseras un autoportrait avec des vêtements de cette époque. Tout en apprenant plus sur les enfants en 1900.

