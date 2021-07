Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche Ateliers du patrimoine : Le pot à crayons Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Ateliers du patrimoine : Le pot à crayons Tourouvre au Perche, 25 août 2021-25 août 2021, Tourouvre au Perche. Ateliers du patrimoine : Le pot à crayons 2021-08-25 – 2021-08-25

La rentrée approche, c'est l'occasion de la préparer en fabricant ton pot à crayons. Personnalisé, publicitaire ou drôle, tu choisiras selon ton idée et tu repartiras avec ton pot à crayons. infos.museales@gmail.com +33 2 33 25 55 55 https://www.musealesdetourouvre.fr/

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Étiquettes évènement : Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse Ville Tourouvre au Perche lieuville 48.59038#0.65531