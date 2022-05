Ateliers du patrimoine : Le capteur de rêves

Ateliers du patrimoine : Le capteur de rêves, 13 juillet 2022, . Ateliers du patrimoine : Le capteur de rêves

2022-07-13 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-13 15:30:00 15:30:00 Enfin un kit d’attrape-rêves facile à faire même pour les enfants. Le cercle en bois déjà perforé et le fil élastique reste rigide, ce qui facilite grandement le tissage. Les enfants pourront repartir avec. Enfin un kit d’attrape-rêves facile à faire même pour les enfants. Le cercle en bois déjà perforé et le fil élastique reste rigide, ce qui facilite grandement le tissage. Les enfants pourront repartir avec. Enfin un kit d’attrape-rêves facile à faire même pour les enfants. Le cercle en bois déjà perforé et le fil élastique reste rigide, ce qui facilite grandement le tissage. Les enfants pourront repartir avec. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville