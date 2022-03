Ateliers du patrimoine : La tunique amérindienne Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Ateliers du patrimoine : La tunique amérindienne Tourouvre au Perche, 13 avril 2022, Tourouvre au Perche. Ateliers du patrimoine : La tunique amérindienne Tourouvre au Perche

2022-04-13 14:30:00 – 2022-04-13 15:30:00

Tourouvre au Perche Orne Fabrique ta tunique amérindienne et rapporte-la à la maison pour te déguiser Fabrique ta tunique amérindienne et rapporte-la à la maison pour te déguiser infos.museales@gmail.com +33 2 33 25 55 55 https://www.musealesdetourouvre.fr/ Fabrique ta tunique amérindienne et rapporte-la à la maison pour te déguiser Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2022-03-09 par Muséales de Tourouvre

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse Ville Tourouvre au Perche lieuville Tourouvre au Perche Departement Orne

Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourouvre-au-perche/

Ateliers du patrimoine : La tunique amérindienne Tourouvre au Perche 2022-04-13 was last modified: by Ateliers du patrimoine : La tunique amérindienne Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche 13 avril 2022 Orne Tourouvre-au Perche

Tourouvre au Perche Orne