2022-04-27 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-27 11:15:00 11:15:00

2022-04-27 10:30:00 – 11:15:00
Tourouvre au Perche, Orne

« Dans la forêt canadienne, d'où viens-tu sirop d'érable ? » (Le temps des sucres)
2 euros pour 1 adulte accompagnateur et gratuit pour les enfants
Durée environ 40 min
Réservation conseillée

infos.museales@gmail.com
+33 2 33 25 55 55
https://www.musealesdetourouvre.fr/

