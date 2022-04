Ateliers du patrimoine : A la découverte du Canada

Ateliers du patrimoine : A la découverte du Canada, 28 avril 2022, . Ateliers du patrimoine : A la découverte du Canada

2022-04-28 14:30:00 – 2022-04-28 16:00:00 A la découverte du Canada : création d’une valise de souvenirs de l’aventure canadienne 9-12 ans A la découverte du Canada : création d’une valise de souvenirs de l’aventure canadienne 9-12 ans A la découverte du Canada : création d’une valise de souvenirs de l’aventure canadienne 9-12 ans dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville