Toulouse Médiathèque Grand M Toulouse Ateliers du Patio / Furoshiki Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Ateliers du Patio / Furoshiki Médiathèque Grand M, 16 décembre 2020, Toulouse. Ateliers du Patio / Furoshiki

Médiathèque Grand M, le mercredi 16 décembre 2020 à 14:00

Ateliers du Patio / Furoshiki Technique japonaise traditionnelle de pliage et de nouage du tissu utilisée pour l’emballage de cadeaux, d’objets, de boîtes à goûter… Inscription au 05 81 91 79 40 Ateliers du Patio / Furoshiki Technique japonaise traditionnelle de pliage et de nouage du tissu utilisée pour l’emballage de cadeaux, d’objets, de boîtes à goûter… Inscription au 05 81 91 79 40 Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-12-16T14:00:00 2020-12-16T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Ville Toulouse lieuville Médiathèque Grand M Toulouse