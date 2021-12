Ateliers du mouvement – Danse contemporaine MJC le Vivarium de Villé, 29 janvier 2022, Bassemberg.

Ateliers du mouvement – Danse contemporaine

MJC le Vivarium de Villé, le samedi 29 janvier 2022 à 14:30

Le cours commence par de courtes séquences de mouvements au sol. Construire et re-construire le corps en abordant en conscience les fondamentaux du geste dansé : Un ancrage et le flux respiratoire, la fluidité articulaire, la solidité d’une verticalité montante, la mobilisation des muscles profonds. On enchaîne ensuite par une gestuelle debout. On part à la recherche de l’équilibre, puis un déplacement un peu plus chorégraphié : aller de la lenteur au dynamisme léger d’un enchaînement dans l’espace. On continue et termine par la créativité. C’est le retour au calme, aux sensations. Stimuler son imaginaire avec une recherche de créativité collective ou individuelle : le plaisir de la danse libre dans l’instant présent. Cet atelier s’adresse à tous ceux qui aiment la danse, la vivent régulièrement et Marie-Paule sera à votre disposition pour vous aider à découvrir, re-découvrir ou approfondir cette danse. Tout cela dans la bonne humeur !

Tarif unique 35 €

Les « Ateliers du mouvement », training d’exploration sont un moyen de vous faire du bien et de vous faire découvrir des disciplines de danse que vous aimeriez connaître ou approfondir.

MJC le Vivarium de Villé 53 route de Bassemberg Bassemberg Bas-Rhin



