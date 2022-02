Ateliers du mercredi le Signe Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Haute-Marne

Ateliers du mercredi le Signe, 16 mars 2022, Chaumont. Ateliers du mercredi

du mercredi 16 mars au mercredi 18 mai à le Signe

Partez à la découverte de la réalité augmentée au travers des créations de Guillaumit. Illustrateur, graphiste, designer et réalisateur de films d’animation, Guillaumit travaille beaucoup en s’amusant. Vous réaliserez vos propres masques qui prendront vie grâce à la technologie de la réalité augmentée. Atelier limité à 12 participants Gratuit / sur réservation [resa@cndg.fr](mailto:resa@cndg.fr) Pour les 5-7 ans: 30 mars / 4 mai / 18 mai 14h30 / durée 2h Pour les 8-12 ans: 16 mars / 27 avril / 11 mai 14h30 / durée 2h

Gratuit sur réservation

Les Masques Augmentés le Signe 1 place Emile Gogenheim 52000 CHAUMONT Chaumont Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T14:30:00 2022-03-16T16:30:00;2022-03-30T14:30:00 2022-03-30T16:30:00;2022-04-27T14:30:00 2022-04-27T16:30:00;2022-05-04T14:30:00 2022-05-04T16:30:00;2022-05-11T14:30:00 2022-05-11T16:30:00;2022-05-18T14:30:00 2022-05-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chaumont, Haute-Marne Autres Lieu le Signe Adresse 1 place Emile Gogenheim 52000 CHAUMONT Ville Chaumont lieuville le Signe Chaumont Departement Haute-Marne

le Signe Chaumont Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaumont/

Ateliers du mercredi le Signe 2022-03-16 was last modified: by Ateliers du mercredi le Signe le Signe 16 mars 2022 Chaumont le Signe Chaumont

Chaumont Haute-Marne