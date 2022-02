Ateliers du matin Maison des spectacles et des ateliers Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Maison des spectacles et des ateliers, le samedi 2 avril à 10:00

**Fabrication du petit sac de Sidonie souris** Conçois à partir de feuilles de noisetier, de fil, de colle… le petit sac du personnage du livre Sidonie souris. Avec Clothilde Delacroix. À partir de 6 ans **Autoportrait perché.** Imagine et dessine, à l’image de Côme, le héros du Baron Perché (Éditions Jungle), comment tu serais si tu vivais les trois prochaines années de ta vie dans les arbres. Avec Claire Martin. À partir de 10 ans **Que voudrais-tu te dire ou te demander quand tu auras 30 ans ?** En quelques cases de bande dessinée, imagine une rencontre avec ton toi adulte. Que lui dirais-tu ? Avec Mathilde Conrad et Mael Martial. De 7 à 11 ans **Dessine les différentes étapes de ta croissance.** Dans une petite BD de 4 cases, dessine-toi dans 4 moments différents de ta future vie. Avec Clémentine Lemaire et Fiona Guillot. De 7 à 11 ans Avec la complicité des étudiants de l’école Émile-Cohl et des invité.e.s de la Fête du livre. Maison des spectacles et des ateliers 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

